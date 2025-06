Trump diz que 2 semanas é o 'máximo' para decidir sobre Irã

Além disso, Trump descartou a possibilidade de sucesso das conversas entre países europeus e Irã sobre a resolução do conflito entre Israel e a República Islâmica, que começaram nesta sexta-feira em Genebra, na Suíça.

O presidente Donald Trump declarou nesta sexta-feira (20) que o Irã tem no "máximo" duas semanas para evitar possíveis ataques aéreos dos Estados Unidos, sugerindo que poderia tomar uma decisão antes do prazo que estabeleceu ontem.

Também minimizou a possibilidade de pedir a Israel que interrompa seus ataques, depois que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que Teerã não retomaria as negociações com os Estados Unidos até que Israel cedesse em sua ofensiva.

"Dou a eles um prazo, e diria que duas semanas seria o máximo", disse o dirigente americano à imprensa quando perguntado se poderia decidir atacar o Irã antes disso.

Trump acrescentou que o objetivo era "ver se eles recuperam o bom senso".

O presidente americano tinha afirmado na quinta-feira que decidiria sobre uma eventual intervenção militar em apoio a Israel "dentro das próximas duas semanas" porque havia uma "possibilidade substancial de negociações" com o Irã.