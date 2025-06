Petróleo aposta em negociações com Irã

Os preços internacionais do petróleo recuaram nesta sexta-feira (20), com o mercado apostando na via diplomática para pôr fim à guerra entre Irã e Israel, após uma semana marcada por oscilações.

O mercado busca "avaliar se haverá algum resultado da reunião do Irã com alguns negociadores europeus", assim como "o que poderia acontecer nas próximas duas semanas", disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.