Ministro diz que Irã está determinado a defender integridade e soberania 'com toda a força'

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira, 20, que os iranianos estão determinados a "defender nossa integridade territorial e soberania com toda a força", em meio aos ataques de Israel contra o país persa, iniciados na semana passada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Deveríamos ter nos encontrado com os americanos em 15 de junho para elaborar um acordo muito promissor sobre nosso programa nuclear", lembrou o ministro.

Mais cedo, em entrevista ao veículo iraniano SNN, Araghchi declarou que os EUA querem negociar e que já entraram em contato por diversas vezes. "Até que essa agressão pare, não há espaço para diálogo e diplomacia. Estamos nos defendendo legitimamente e a defesa não cessará. Não tivemos contato ou diálogo com os americanos e não teremos nenhum nas circunstâncias atuais", disse.

Para o ministro iraniano, não há expectativa alguma, por parte do país persa, de que organizações internacionais tomem "medidas contra o regime sionista", e reforçou que, com o cenário atual, "não queremos negociar com ninguém", disse mais cedo.

Araghchi deve se encontrar em Genebra nesta sexta com contrapartes europeias, que esperam abrir uma janela para uma solução diplomática para a guerra.