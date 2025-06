Milhares de pessoas protestam em Teerã contra Israel

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As imagens mostravam manifestantes com retratos dos comandantes mortos desde o início da guerra com Israel, enquanto outros agitavam bandeiras iranianas e do movimento libanês Hezbollah.

Segundo a emissora, manifestações foram registradas em várias cidades do país, em particular em Tabriz, no noroeste do Irã, e em Shiraz, no sul.

Israel iniciou em 13 de junho uma campanha de ataques aéreos contra o Irã, alegando que Teerã estava prestes a produzir uma arma nuclear.

Os iranianos responderam com lançamentos de mísseis e drones.