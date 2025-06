Juiz ordena libertação de Mahmoud Khalil, líder de protestos pró-Palestina em universidade dos EUA

Um juiz federal dos Estados Unidos ordenou nesta sexta-feira (20) ao governo de Donald Trump a libertação imediata de Mahmoud Khalil, um dos líderes dos protestos pró-palestinos na Universidade de Columbia, que está detido há mais de três meses, segundo um documento judicial.

Khalil, casado com uma americana e com residência legal no país, é o único manifestante pró-Palestina que continua preso no âmbito da investida da administração republicana para pôr fim ao que classifica como atos de "antissemitismo" nas universidades.