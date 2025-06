EUA e Irã negociam trégua; Trump decide sobre ataques em 2 semanas

O enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, conversaram por telefone várias vezes desde o início dos ataques de Israel, segundo a agência Reuters . A negociação direta, incomum entre os dois países, explicaria as declarações de Donald Trump nesta quinta-feira, 19. O presidente americano disse que decidirá se entra na guerra "nas próximas duas semanas".

Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, confirmou que Witkoff está em contato com autoridades iranianas, sem dar detalhes. O Irã abandonou as negociações com os EUA sobre seu programa nuclear depois que Israel iniciou seus ataques, na semana passada.

Diálogo

Segundo a Reuters, citando três diplomatas, que pediram para não serem identificados, o chanceler iraniano comunicou a Witkoff que o Irã não retornaria às negociações a menos que Israel parasse com os ataques.

Os telefonemas desta semana entre Witkoff e Araghchi foram as conversas diretas mais substanciais entre EUA e Irã desde que os dois países começaram as negociações em abril. Em duas ocasiões, em Omã e na Itália, os dois haviam trocado apenas breves palavras quando se encontraram, sempre em negociações indiretas, mediadas por outros países.