Estados Unidos registram sua primeira onda de calor do ano

Os Estados Unidos registrarão, a partir desta sexta-feira (20), a sua primeira onda de calor significativa do ano, que começou nas Grandes Planícies e se estenderá ao Meio-Oeste e aos Grandes Lagos no fim da semana, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

É previsto que o calor extremo se intensifique à medida que se desloca para a Costa Leste no início da próxima semana, com temperaturas que alcançarão o nível 4, o mais alto na escala de Risco de Calor do NWS.