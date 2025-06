Equipes de emergência de Gaza relatam 43 mortes em ataques israelenses

Ao menos 43 pessoas, incluindo 26 que aguardavam para receber ajuda, morreram nesta sexta-feira em Gaza, atingida por tiros ou bombardeios do Exército israelense, informou a Defesa Civil do território palestino.

Vinte e seis morreram quando aguardavam ajuda perto do corredor Netzarim, no centro de Gaza, e 17 pessoas em outros cinco locais, afirmou à AFP o porta-voz do organismo de emergência, Mahmud Bassal.