Dembélé volta aos treinos do Paris Saint-Germain

O ponta, que participou do treino da equipe em Irvine (nos arredores de Los Angeles), machucou a coxa enquanto jogava pela seleção francesa contra a Espanha, no dia 5 de junho.

O francês Ousmane Dembélé voltou a treinar com seus companheiros nesta sexta-feira (20), três dias antes do Paris Saint-Germain jogar sua última e decisiva partida da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes contra o Seattle Sounders.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde que o PSG chegou aos Estados Unidos, Dembélé vem fazendo um trabalho de recuperação sozinho e perdeu os dois primeiros jogos do torneio: uma goleada por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid e uma derrota inesperada por 1 a 0 para o Botafogo.

O PSG, atual campeão da Champions League, ocupa a segunda colocação do Grupo B com três pontos, o mesmo número do Atlético de Madrid, enquanto o Botafogo lidera a chave com seis.

Por enquanto, não se sabe se Luis Enrique terá Dembélé disponível para o confronto de segunda-feira contra o Seattle, no qual o time tem praticamente a obrigação de vencer para garantir uma vaga nas oitavas de final.

A Copa do Mundo de Clubes tem uma importância a mais para Dembélé, sério candidato a ser premiado com a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo. Nesta temporada, ele marcou um total de 33 gols e deu 15 assistências, conquistando os títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Francês e da Copa da França.