Chanceler iraniano vai discursar no Conselho de DH da ONU em Genebra

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, discursará nesta sexta-feira (20) em Genebra no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, anunciou um porta-voz do organismo da ONU.

Com a campanha militar israelense no Irã entrando na segunda semana, Araghchi "discursará presencialmente (...) no início da reunião vespertina do conselho", às 13h00 GMT (10h00 de Brasília), afirmou o porta-voz do conselho, Pascal Sim.