Xi pede cessar-fogo, proteção a civis e diálogo, em conversa com Putin sobre tensões Israel-Irã

O presidente da China, Xi Jinping, conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quinta-feira, sobre a escalada de tensões entre Israel e Irã, que Pequim descreveu como "muito grave". De acordo com comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China, Xi apresentou quatro propostas da China diante do atual cenário.

A primeira, segundo o comunicado, propõe um cessar-fogo imediato como a prioridade. Ele ressaltou que "o uso da força não é o caminho correto para resolver disputas internacionais" e que Israel, em particular, deve cessar as hostilidades o quanto antes para evitar uma escalada contínua.