Trump critica reportagem do 'WSJ' sobre ele ter decidido atacar Irã: 'Eles não têm ideia'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta quinta-feira, 19, reportagem do The Wall Street Journal sobre sua suposta decisão de lançar um ataque militar contra o Irã. "O 'The Wall Street Journal' não tem ideia de quais são meus pensamentos em relação ao Irã", disse Trump, em sua rede social, a Truth Social.

Na quarta-feira, o WSJ publicou que Trump havia aprovado planos de ataque ao Irã na noite da terça-feira, 17, citando três fontes com conhecimento do assunto, mas decidiu adiar a ordem final na expectativa de que Teerã abandonasse seu programa nuclear.