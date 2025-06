Sinner é eliminado por Bublik na 2ª rodada do torneio de Halle

Atual campeão do ATP 500 de Halle, o italiano número 1 do mundo Jannik Sinner foi inesperadamente eliminado pelo cazaque Alexander Bublik (45º) nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do torneio alemão em quadra de grama. Derrotado por 6-3, 3-6 e 4-6, Sinner, de 23 anos, disputava na Alemanha seu primeiro torneio desde a derrota em cinco sets na final de Roland Garros para Carlos Alcaraz, no início de junho, e não perdia desde 2023 para um tenista fora do top 20.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A dez dias de Wimbledon (30 de junho a 13 de julho), Bublik conquistou nesta quinta-feira sua segunda vitória em seis partidas contra Sinner. Sua primeira vitória também havia sido em Halle, nas quartas de final de 2023, quando o italiano precisou abandonar. O cazaque, que venceu o torneio de Halle em 2023, buscará uma vaga nas semifinais na sexta-feira contra o tcheco Tomas Machac (23º). O italiano, tricampeão do Grand Slam, não perdia para outro jogador além de Alcaraz desde agosto de 2024, com uma derrota nas quartas de final do Masters 1000 de Montreal diante do russo Andrey Rublev. Após um primeiro set em que se viu o habitual Sinner dominador, vencido por 6-3, a máquina italiana falhou no segundo, e seu adversário cazaque não desperdiçou seu terceiro break point, abrindo 4-2 e vencendo a segunda parcial.

Impressionante no saque (15 aces), enquanto o número 1 do mundo cometia um número incomum de duplas faltas (3), Bublik deu o golpe de misericórdia ao quebrar o serviço do italiano no terceiro set em 3-3, antes de manter a vantagem até o final da partida e conquistar uma vitória tão prestigiosa quanto inesperada. "Somos tenistas e tentamos vencer todas as partidas, mas esta é especial", confessou Bublik. "Nunca venci um número 1 do mundo, então é uma grande conquista para mim." Horas antes, o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, se recuperou da derrota no primeiro set e avançou apesar da resistência do italiano Lorenzo Sonego (46º), chegando assim às quartas de final.

Uma rodada que também contará com o argentino Tomás Martín Etcheverry (63º), que derrotou o russo Andrey Rublev (14º) por 6-3, 6-7 (4/7) e 7-6 (8/6) em pouco mais de três horas, após salvar dois match points no decisivo tie-break. Seu próximo adversário será o também russo Karen Khachanov (22º). Zverev, por sua vez, venceu por 3-6, 6-4 e 7-6 (7/2) e enfrentará outro italiano, Flavio Cobolli (24º), em sua busca pela vaga nas semifinais. . Simples masculino - 2ª rodada:

Tomás Machac (CZE/N.7) x Fábián Marozsán (HUN) 6-2, 6-3 Tomás Etcheverry (ARG) x Andrey Rublev (RUS/N.4) 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6) Karen Khachanov (RUS/N.8) x Felix Auger-Aliassime (CAN) 6-3, 1-6, 6-3