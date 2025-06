Paris recebe nova pira olímpica nos Jardins das Tulherias

O design da pira, um dos símbolos mais populares dos Jogos de 2024, permanece o mesmo, mas foi adaptado para permanecer no ar por várias semanas.

A pira olímpica de Paris retorna aos Jardins das Tulherias, no coração da capital francesa, a partir deste sábado(21).

A pira olímpica de Paris tem mais de 20 metros de diâmetro e fica suspensa por um grande balão de hélio que subirá dezenas de metros acima do solo todas as noites até 14 de setembro.

Essa sequência será renovada a cada verão até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028 em Los Angeles.

A pira original do ano passado era um protótipo mais leve, com capacidade para funcionar apenas durante as semanas de competição.

A nova pira "ficará acionada dez vezes mais tempo, 300 dias em vez de 30", explicou Julien Villeret, diretor de inovação do grupo francês de energia EDF.