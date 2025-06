Netanyahu diz que Israel está "mudando a face do mundo" com guerra contra Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (19) que Israel está "mudando a face do mundo" com sua guerra contra o Irã, mas que "toda ajuda é bem-vinda" para destruir as instalações nucleares iranianas.

"Disse que estamos mudando a face do Oriente Médio, e agora digo que estamos mudando a face do mundo", declarou Netanyahu à emissora pública Kan. "Estamos caminhando para uma vitória enorme", acrescentou.