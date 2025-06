Lula defende exploração de petróleo perto da Amazônia meses antes da COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quinta-feira (19), que o Brasil busque novas reservas de petróleo perto da Amazônia, e afirmou que o mundo "não está preparado" para viver sem combustíveis fósseis, meses antes do país sediar a conferência climática COP30.

A empresa petrolífera estatal Petrobras aguarda uma licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para iniciar um megaprojeto de exploração na chamada Margem Equatorial, em águas próximas à maior floresta tropical do mundo.