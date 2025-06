Irã fechará Estreito de Ormuz se EUA apoiarem Israel em conflito, ameaça parlamentar iraniano

Yazdikhah disse que, por enquanto, Teerá não pretender interromper a navegação no estreito, importante artéria de circulação de commodities como o Petróleo.

O Irã fechará o Estreito de Ormuz se os Estados Unidos e aliados ocidentais se juntarem a Israel no conflito contra o país persa, ameaçou nesta quinta-feira, 19, o parlamentar iraniano Seyyed Ali Yazdi Khah, em entrevista à agência de notícias semiestatal Mehr .

No entanto, os planos podem mudar caso os norte-americanos façam algum tipo de intervenção direta no conflito, segundo ele.

"Se o inimigo criminoso liderado pela América quiser entrar pratica e oficialmente em uma luta e guerra com nosso país em apoio aos sionistas, é naturalmente o direito legítimo da República Islâmica do Irã interromper a passagem fácil do comércio de petróleo desses países", afirmou, segundo a agência.