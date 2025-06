Flamengo tem diante do Chelsea seu grande teste na Copa do Mundo de Clubes

Depois de passar pelo Espérance, da Tunísia, sem muita dificuldade, o Flamengo vai encarar o Chelsea nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, para realmente medir forças nesta Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. O vencedor do duelo entre os líderes do Grupo D garantirá uma vaga nas oitavas de final do renovado torneio da Fifa, desde que haja um empate na partida entre os tunisianos e o Los Angeles FC, no mesmo dia, em Nashville.

O duelo entre brasileiros e ingleses no Lincoln Financial Field às 15h (horário de Brasília), onde o Flamengo derrotou o Espérance por 2 a 0 em sua estreia na segunda-feira, se apresenta como um teste para determinar a verdadeira força de um dos elencos mais caros das Américas. "Temos que encarar a partida contra o Chelsea como se fosse uma final. Eles são um adversário respeitado mundialmente, têm ótimos jogadores, vai ser um grande jogo", previu Giorgian de Arrascaeta. O meio-campista uruguaio foi o grande destaque da estreia vitoriosa do time rubro-negro, campeão da Copa Libertadores de 2022, mas os holofotes se voltarão para outro líder nesta sexta-feira: o treinador da equipe, Filipe Luís. - O maior teste -

Um dos técnicos mais promissores do futebol brasileiro, o ex-lateral-esquerdo enfrentará um dos maiores testes de sua nova carreira ao reencontrar o time que defendeu como jogador entre 2014 e 2015. O treinador de 39 anos, um estudioso obsessivo dos adversários, acumula o mesmo número de títulos (3) que de jogos perdidos desde que assumiu o comando do Flamengo em outubro passado, sua primeira experiência profissional como técnico. Desde então, ele dirigiu o time em 46 partidas, com um retrospecto de 32 vitórias, 11 empates e três derrotas, sendo duas no Brasileirão (2 a 1 contra o Cruzeiro, 2 a 0 diante do Fluminense) e uma na Libertadores (2 a 1 contra o Central Córdoba).

Mas o próprio Filipe Luís, campeão da Premier League com o time londrino em 2015, sabe que a batalha contra o Chelsea, que venceu o LAFC por 2 a 0 na segunda-feira em Atlanta, tem um preço diferente, embora não pretenda mudar de ideia. "Eles são um time de elite; têm jogadores realmente decisivos", afirmou o ex-lateral da seleção brasileira em entrevista coletiva nesta quinta-feira. "Então, temos que saber que é um jogo de sacrifício, nem sempre vamos ter a bola e, quando não estivermos com ela, vamos ter que correr. Nesse sol, vamos ter que correr todo mundo. Isso meus jogadores sabem", acrescentou.

- Outro reencontro - Filipe Luís não será o único do Flamengo que viverá um reencontro na Filadélfia, onde as temperaturas e a umidade subiram nos últimos dias após vários dias frios e chuvosos. O ítalo-brasileiro Jorginho, novo reforço do time carioca, enfrentará o clube em que jogou de 2018 a 2023 e com quem conquistou diversos títulos, incluindo a Liga dos Campeões da Europa em 2021 e o Mundial de Clubes em seu formato anterior, em 2022.