Exército israelense atacou instalação nuclear iraniana em Natanz e reator inativo

Na terça-feira, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) relatou "ataques diretos" à usina subterrânea da instalação, construída no subsolo para ser protegida de tais ataques.

Teerã negou repetidamente ter o objetivo de construir uma bomba atômica.

As obras no reator de água pesada de Arak, perto da cidade de Khondab, começaram na década de 2000, mas foram interrompidas pelos termos do acordo internacional de 2015 que limitava o programa nuclear iraniano. Este acordo entrou em colapso com a retirada dos Estados Unidos em 2018.