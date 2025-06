Estudante chinês condenado à prisão perpétua em Londres por drogar e estuprar dez mulheres

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sete dos estupros ocorreram na China e três em Londres.

O jovem, um estudante de doutorado na prestigiada University College London (UCL), visava principalmente mulheres jovens chinesas, que convidava ao seu apartamento para beber ou estudar, para depois drogá-las e agredi-las.

Ele usava câmeras escondidas ou celulares para filmar os estupros e guardava os vídeos e, às vezes, objetos pessoais das vítimas como recordação.

Entre as dez vítimas, apenas três foram identificadas, mas as provas foram suficientes para sua condenação. A polícia britânica acredita, no entanto, que pode haver mais vítimas.