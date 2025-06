Estreito de Ormuz, no Irã, é gargalo do comércio de petróleo

Passam pela via marítima cerca de 20 milhões de barris por dia. Conflito com Israel faz medo de incidentes e preço do frete aumentarem na região.O Estreito de Ormuz é uma via navegável de apenas 33 quilômetros de largura localizada entre o Irã e o Omã, por onde transitam navios vindos do Golfo Pérsico em direção ao Mar Arábico. É o gargalo para o transporte de petróleo mais importante do mundo, na definição da Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA, na sigla em inglês). No seu ponto mais estreito, a via pela qual os navios podem navegar tem apenas 3,2 quilômetros de largura em cada direção, o que a torna congestionada e perigosa. Grandes volumes de petróleo bruto extraídos por países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque, passam pelo estreito antes de chegarem a países consumidores em todo o mundo. Estima-se que cerca de 20 milhões de barris de petróleo bruto, condensado e combustíveis sejam transportados por ali diariamente, segundo dados da Vortexa, uma consultoria do mercado de energia e frete. O Catar, um dos maiores produtores mundiais de gás natural liquefeito (GNL), também depende fortemente do estreito para transportar suas exportações da commodity. Qual é a situação atual no estreito? A escalada do conflito entre Israel e o Irã aumentou a tensão sobre a segurança da hidrovia. No passado, o Irã já ameaçou fechar o Estreito de Ormuz ao tráfego em retaliação à pressão de países do Ocidente. Armadores estão cada vez mais cautelosos em usar o estreito. Alguns navios reforçaram a segurança a bordo, enquanto outros cancelaram rotas que passariam por ali, informou a agência de notícias AP. Desde sexta-feira, não houve nenhum ataque significativo à navegação comercial na região. Mas dois petroleiros colidiram na costa dos Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira (17/06) – os navios pegaram fogo, mas não houve vítimas nem derramamento de óleo. A interferência eletrônica nos sistemas de navegação de navios comerciais aumentou nos últimos dias ao redor da hidrovia e do Golfo, disseram fontes navais à agência de notícias Reuters. Essa interferência afeta os navios que navegam pela região. Como não parece haver um fim à vista para o conflito, os mercados ficam em alerta. Qualquer bloqueio da hidrovia ou interrupção no fluxo de petróleo poderia provocar um forte aumento nos preços do petróleo bruto e afetar os países importadores, especialmente na Ásia. O frete dos navios que transportam petróleo bruto e derivados na região já aumentou nos últimos dias. O custo do transporte de combustíveis do Oriente Médio para o Leste Asiático subiu quase 20% em três sessões até segunda-feira, informou a Bloomberg, citando dados da Baltic Exchange. O frete para a África Oriental aumentou mais de 40%. Quem seria mais afetado em um bloqueio? A EIA estima que 82% dos carregamentos de petróleo bruto e outros combustíveis que atravessam o estreito vão para consumidores asiáticos. China, Índia, Japão e Coreia do Sul são os principais destinos – esses quatro países juntos respondem por quase 70% de todo o fluxo de petróleo bruto e condensado que atravessa o estreito. Esses mercados provavelmente seriam os mais afetados por interrupções no transporte marítimo ali. Como um bloqueio afetaria o Irã e os países do Golfo? Se o Irã tomar medidas para fechar o estreito, isso poderia potencialmente provocar uma intervenção militar dos Estados Unidos. A Quinta Frota dos EUA, estacionada no vizinho Barein, tem a tarefa de proteger o transporte comercial na área. Qualquer movimento do Irã para interromper o fluxo de petróleo pela hidrovia também poderia comprometer as relações de Teerã com os países árabes do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos – países com os quais o Irã tem melhorado as relações nos últimos anos de forma meticulosa. Os países do Golfo Pérsico vêm criticando Israel pelos ataques contra o Irã, mas se as ações de Teerã obstruírem suas exportações de petróleo, eles podem ser pressionados a se posicionar contra Teerã. Além disso, o Irã também depende do Estreito de Ormuz para enviar seu petróleo aos clientes, e fechar o estreito poderia ser um tiro no próprio pé. "A economia do Irã depende fortemente da livre passagem de mercadorias e navios pela rota marítima, já que suas exportações de petróleo são inteiramente marítimas", afirmaram à agência de notícias Reuters os analistas Natasha Kaneva, Prateek Kedia e Lyuba Savinova, do JP Morgan. "Fechar o Estreito de Ormuz seria contraproducente para o relacionamento do Irã com seu único cliente de petróleo, a China", disseram. Existem alternativas ao estreito? Países do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, desenvolveram nos últimos anos infraestruturas que lhes permitem transportar parte de seu petróleo bruto por outras rotas, contornando o estreito. A Arábia Saudita, por exemplo, opera o Oleoduto Leste-Oeste, com capacidade para transportar cinco milhões de barris por dia até o Mar Vermelho. E os Emirados Árabes Unidos têm um oleoduto que liga seus campos petrolíferos terrestres ao terminal de exportação de Fujairah, no Golfo de Omã. A EIA estima que cerca de 2,6 milhões de barris de petróleo bruto por dia produzidos na região poderiam contornar o Estreito de Ormuz em caso de bloqueio da hidrovia. Autor: Srinivas Mazumdaru