Casa Batlló de Barcelona resgata fachada posterior concebida por Gaudí

O passar do tempo, incluindo os anos da Guerra Civil (1936 a 1939), as mudanças de proprietários e reformas controversas, haviam alterado a aparência que Gaudí projetou para a face interna desse edifício central, cuja remodelação foi concluída em 1906 para o industrial catalão Josep Batlló.

Uma equipe de arquitetos, historiadores e artesãos trabalhou por mais de um ano para recuperar as peças perdidas dos mosaicos e restaurar as grades escurecidas dos balcões voltados para um dos característicos pátios internos do Eixample barcelonês.

"O que você está vendo é o mais próximo de 1906 que conseguimos chegar com a tecnologia de hoje", explicou à AFP Xavier Villanueva, arquiteto diretor e responsável pelas obras de restauração da Casa Batlló.

A fachada posterior revelou surpresas: o estuque era mais escuro do que se imaginava, e as grades de ferro, antes enegrecidas pela oxidação, voltaram ao tom creme original. As janelas retomaram a cor verde, os mosaicos foram recompostos, e uma pérgula parabólica desaparecida desde os anos 1940 foi reconstruída. Também foi replicado o piso original com mais de 85 mil tesselas feitas à mão.

Situada no Passeig de Gràcia de Barcelona, avenida predileta da burguesia e dos ricos industriais no início do século XX, a Casa Batlló é uma das obras mais conhecidas de Antoni Gaudí, também autor do famoso templo da Sagrada Família.