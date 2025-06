É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele ainda estabeleceu um recorde pessoal com esta 15ª vitória consecutiva no ATP Tour, uma série que inclui seus títulos no saibro em Roma e o Grand Slam parisiense.

O número 2 do mundo teve que dar tudo de si para eliminar o número 59 do mundo, um adversário que não se intimidou diante do espanhol e que se mostrou agressivo nas trocas de golpes e sólido no saque.

Alcaraz quebrou o saque do adversário apenas uma vez nos dois primeiros sets. No segundo, ele desperdiçou dois match points, resultando em um terceiro set igualmente equilibrado, que Alcaraz acabou vencendo.

O atual bicampeão de Wimbledon respirou aliviado no final da partida e aplaudiu Munar quando ele deixava a quadra.