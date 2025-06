UE processa Alemanha por transposição incorreta das diretivas de contratação pública europeia

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), decidiu remeter a Alemanha ao Tribunal de Justiça do bloco nesta quarta-feira (18) por transposição incorreta das Diretivas de Contratação Pública da UE. Em comunicado oficial, a Comissão menciona que considera que a legislação alemã não exige que as autoridades contratantes forneçam informações detalhadas aos licitantes após a conclusão do contrato para acionar o início do período reduzido para acesso à revisão.

"Isso dificulta para os licitantes decidirem se e quando iniciar uma revisão. Em segundo lugar, a definição de 'entidade contratante' na legislação alemã carece de clareza, complicando a seleção dos procedimentos de licitação apropriados", enfatiza a nota, que também pontua que a legislação alemã não exige que as entidades contratantes no setor postal apliquem as regras de contratação pública.