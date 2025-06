Tsitsipas cai na 2ª rodada do ATP 500 de Halle

Especialista no saibro, o tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 25 do mundo, foi eliminado na segunda rodada do ATP 500 de Halle (Alemanha), disputado na grama, ao ser derrotado nesta quarta-feira (18) pelo americano Alex Michelsen (N.33).

Michelsen fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5), 7-5, em uma hora e 43 minutos.