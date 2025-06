Trump perguntado se deu um ultimato ao Irã: 'Pode-se dizer que sim'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sem dar mais detalhes, o republicano pontuou que a reunião do Conselho de Segurança da véspera foi "boa" e que pretende participar da Cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) do fim do mês, na Holanda.

Ele ainda reiterou que estenderá o prazo para o TikTok e que impostos podem aumentar caso senadores não cheguem a um acordo sobre o projeto de lei republicano.