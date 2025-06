Tempestade Erick se transforma em furacão no Pacífico, perto do México

A tempestade tropical Erick ganhou força e se tornou um furacão nesta quarta-feira (18) no Pacífico, perto da costa sudoeste do México, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O furacão está localizado a 255 quilômetros de Puerto Ángel, no estado de Oaxaca, no sul do país, com ventos máximos sustentados de 120 quilômetros por hora, informou o centro meteorológico em seu último boletim.