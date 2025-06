Sonho dos táxis voadores continua vivo apesar dos contratempos

Na edição atual deste salão, realizado ao norte de Paris, essas aeronaves têm menos visibilidade. No entanto, as empresas que resistem mantêm a fé.

"Estamos totalmente imersos no período de saneamento" do setor, disse à AFP Jim Harris, consultor da Bain & Company. "Muitas startups (...) agora são julgadas pela validade de seus conceitos e pela solidez de seus pedidos", observou.

Mas muitos outros atores do setor passam por um momento difícil, como as empresas alemãs Lilium e Volocopter, que entraram com pedido de recuperação judicial.

"Não é uma miragem. Acreditamos que a indústria vai decolar. Levará tempo (...), mas há todos os sinais de que isso pode acontecer", concordou Mikaël Le Mouëllic, sócio do Boston Consulting Group.

Áreas favoráveis ao seu desenvolvimento seriam Miami, São Paulo ou a Riviera Francesa, observou o especialista. Goldstein, da fabricante Acher, acrescenta os Emirados Árabes Unidos e outros países do Golfo à lista.

Mas outros analistas expressam maior ceticismo, especialmente devido ao caráter elitista que veem nesses projetos.

Um dos argumentos dos defensores dos eVTOLs é que eles "reduzirão o tempo dos trajetos, que será medido em minutos em vez de horas", afirma o especialista em aviação Bill Sweetman em um relatório do final de 2024 para a Sociedade Real Britânica de Aeronáutica.

"Um metrô transporta mais pessoas do que 200 eVTOLs. Quantos serão necessários para começar a reduzir os congestionamentos?", pergunta o analista.

Em meio a esses debates, Le Mouëllic lamenta que a Europa esteja "a caminho de perder toda a liderança" que tinha nessa tecnologia devido à falta de investimento.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, as empresas do setor "não têm realmente problemas de financiamento" e os fabricantes chineses, impulsionados por seu desenvolvimento no setor de drones, "estão acelerando" sua entrada no transporte de passageiros. De fato, um grupo chinês acaba de adquirir a Volocopter.

