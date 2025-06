'Salvador do euro', Mario Draghi, vence Prêmio Princesa das Astúrias de Cooperação Internacional

Mario Draghi, ex-primeiro-ministro italiano e conhecido como o "salvador do euro" quando foi presidente do Banco Central Europeu (BCE), foi condecorado nesta quarta-feira(18), na Espanha, com o Prêmio Princesa das Astúrias de Cooperação Internacional "por sua liderança e firme compromisso" com a Europa, anunciou o júri.

Draghi, de 77 anos, foi "uma figura-chave na defesa da integração europeia e da cooperação internacional", afirmou o júri, relembrando o papel do italiano na defesa do euro durante a crise financeira iniciada em 2008.