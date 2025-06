Presidente do México propõe a Trump acordo bilateral geral sobre segurança, migração e comércio

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que propôs ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um acordo bilateral geral sobre segurança, migração e comércio, após conversar com o republicano por telefone, já que a reunião entre os dois líderes às margens da Cúpula do G7, no Canadá, foi inviabilizada.

Segundo a presidente do México, o secretário de Economia do país, Marcelo Ebrard, viajará para Washington na sexta-feira para se reunir com o secretário do Comércio americano, Howard Lutnick, e dar sequência às conversas.

Ainda sobre a Cúpula do G7, Sheinbaum mencionou que a reunião que teve com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, "foi muito importante" e que ambos acordaram trabalhar juntos no tratado comercial.

Ela acrescentou que, com a Coreia do Sul, discutiu a necessidade de fortalecer as relações bilaterais e, com a Índia, a cooperação nos setores farmacêutico e de tecnologia.