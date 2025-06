Nasce filho de americana mantida viva por lei antiaborto

Uma mulher grávida e com morte cerebral, que foi mantida viva no estado da Geórgia devido às restrições locais ao aborto, deu à luz, anunciaram as autoridades.

O caso de Adriana Smith chocou o país, onde o acesso ao aborto mudou radicalmente desde que a Suprema Corte, de maioria conservadora, anulou o direito federal à interrupção da gravidez em junho de 2022.