Israel mantém ataques próximos a postos de ajuda em Gaza

Dezenas de palestinos já foram mortos tentando chegar aos pontos de distribuição da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos EUA e por Israel; neste domingo, ao menos 16 morreram.Enquanto o conflito entre Israel e Irã se intensifica, a ofensiva israelense na Faixa de Gaza prossegue. Neste domingo, ao menos 16 pessoas foram mortas em operações militares no território palestino neste domingo (15/06), a maioria delas enquanto aguardava ajuda, de acordo com a agência de defesa civil de Gaza. Contatado pela agência de notícias AFP, o exército israelense afirmou que "não tinha conhecimento de tiros perto de Netzarim ou Rafah" e que estava investigando os eventos relatados no norte de Gaza. Dezenas de palestinos foram mortos tentando chegar aos pontos de distribuição da Fundação Humanitária de Gaza(GHF, na sigla em inglês) desde que a organização, apoiada pelos EUA e por Israel, começou a operar, no fim de maio. A GHF passou a atuar quando o bloqueio total à ajuda humanitária no enclave palestino, que durou dois meses, foi atenuado. Tiroteios têm ocorrido quase diariamente perto dos locais de distribuição de ajuda, contra multidões. O exército reconheceu ter disparado tiros de advertência contra o que afirma serem suspeitos que se aproximavam de suas forças. Especialistas e agentes de ajuda humanitária afirmam que o bloqueio israelense e a campanha militar em curso causaram fome generalizada à população de mais de 2 milhões de pessoas. A grande maioria depende de ajuda internacional, pois a ofensiva destruiu quase toda a capacidade de produção de alimentos de Gaza. A guerra entre Israel e o grupo militante palestino Hamas se arrasta há 20 meses, e a situação continua a se deteriorar. A população carece de itens básicos, como comida, água e medicamentos. Desde o início da guerra, em retaliação ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, mais de 55 palestinos foram mortos. sf (AFP, AP)