Irã lança mísseis hipersônicos em novo ataque contra Israel

O Irã lançou nesta quarta-feira (18) mísseis hipersônicos em uma nova onda de ataques contra Israel, informou a televisão estatal, no sexto dia de guerra entre os dois países.

Mísseis hipersônicos Fattah "penetraram com sucesso as defesas do regime israelense", declarou a emissora. O Exército israelense anunciou pouco antes ter detectado disparos de mísseis vindos do Irã.