Gennaro Gattuso, um espírito combativo para ressuscitar a 'Azzurra'

Com as cores do Milan, Gattuso encarnou como ninguém o conceito italiano de garra, determinação, gana pela vitória e até mesmo a agressividade, ingredientes que deram notoriedade ao agora novo técnico da 'Azzurra', que será apresentado na quinta-feira (19), em Roma.

Ao assumir a seleção italiana, que começou mal as Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, Gennaro Gattuso está em seu território: como jogador, sempre foi melhor quando lutou contra a maré, mas como treinador ainda não conseguiu transmitir esse espírito combativo.

E a carreira do aguerrido meio-campista foi marcada pelo combate desde o início até o dia em que pendurou as chuteiras.

Seu atrito em fevereiro de 2011 com o assistente técnico do Tottenham Joe Jordan durante uma partida da Liga dos Campeões, quando ele o agarrou pelo pescoço, lhe rendeu uma suspensão de cinco jogos.

Gattuso também levou seu espírito de luta para a seleção italiana, à qual retornará 15 anos depois do último de seus 73 jogos com a camisa 'Azzurra', pela qual foi campeão da Copa do Mundo de 2006.

Sua carreira como treinador, iniciada em 2013 no Sion da Suíça, foi discreta, com apenas um título (a Copa da Itália de 2020 com o Napoli) e muitas decepções, como no Milan (2017-2019), Valencia (2022-2023) e no Olympique de Marselha (2023-2024).

No entanto, Gattuso não perdeu o temperamento vulcânico e continua sendo capaz, como fez recentemente, de atacar um comentarista de televisão croata ao vivo, durante sua única e também decepcionante temporada no comando do Hajduk Split.

É essa chama interior, essa crença na luta, que os dirigentes da federação italiana esperam que ele traga para uma seleção extremamente carente de personalidade e talento, e sob ameaça não se classificar para a terceira Copa do Mundo consecutiva, após as ausências em 2018 e 2022.

