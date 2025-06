Fed se prepara para manter taxas de juros em meio a tarifas e crises geopolíticas

Este ano, o banco central da maior economia do mundo manteve as taxas de juros de referência inalteradas, e analistas não esperam novos ajustes, pelo menos até que os aumentos de preços arrefeçam de forma sustentável.

O Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos encerra sua reunião de política monetária no início da tarde desta quarta-feira (18) e espera-se que mantenha as taxas de juros pela quarta vez consecutiva, cauteloso diante das questões espinhosas das tarifas e das atuais crises geopolíticas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A reunião de dois dias das autoridades monetárias dos EUA termina nesta quarta-feira, às 14h00, horário local (15h00, horário de Brasília), e o presidente do banco, Jerome Powell, realizará sua tradicional coletiva de imprensa meia hora depois.

Esta é a quarta reunião do Fed desde que Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro. As três reuniões anteriores terminaram com taxas entre 4,25% e 4,50%, níveis definidos em dezembro de 2024.

Se permanecerem inalteradas, será mais uma frustração para Donald Trump, que pede um corte nas taxas para impulsionar a economia com a redução dos custos de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas.

O presidente afirma que a inflação está "sob controle" e que as taxas devem ser reduzidas "diretamente em um ponto percentual". Mas o Fed, assim como outros bancos centrais, atua com mais cautela, com oscilações de um quarto de ponto percentual.