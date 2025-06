EUA sanciona 'El Mencho' e outros líderes do cartel Jalisco Nueva Generación

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (18) sanções contra vários líderes do cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluindo seu fundador Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", suspeito de assassinar uma influenciadora mexicana durante uma transmissão ao vivo.

Além do tráfico de drogas, a organização é acusada de roubo de combustível, tráfico de migrantes e corrupção.

Segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a recente descoberta de um campo de recrutamento do cartel, o rancho Izaguirre em Jalisco (centro-oeste), "ressalta os métodos brutais" da organização. Além disso, o "reinado de terror" do "CJNG no México e seu tráfico de fentanil para os Estados Unidos destruíram inúmeras vidas inocentes", acrescentou.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou o líder do CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", sob cuja liderança o cartel "assassinou rivais, policiais mexicanos, juízes e outros funcionários governamentais", acusa Washington.

Também tem como alvo seu genro Julio Alberto Castillo Rodriguez, considerado seu possível sucessor, e Gonzalo Mendoza Gaytan.