Erick se transforma em furacão no Pacífico

A tempestade tropical Erick ganhou força e se tornou um furacão nesta quarta-feira (18) no Pacífico, perto da costa sudoeste do México, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), e ao longo do dia deve ganhar força e alcançar a categoria 2 na escala Saffir-Simpson.

Erick avança rumo ao noroeste a 11 quilômetros por hora e deve atingir o solo na manhã de quinta-feira, na divisa dos estados de Oaxaca e Guerrero.