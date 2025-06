Elon Musk processa estado de Nova York por regulação de conteúdo em redes sociais

A rede social X, propriedade do bilionário Elon Musk, recorreu à Justiça para impugnar uma lei do estado de Nova York destinada a regular a moderação de conteúdo nessas plataformas, alegando que ela viola a liberdade de expressão.

Em uma queixa apresentada nesta terça-feira (17) a um tribunal de Nova York, a X Corp, com sede no Texas, argumenta que a lei, promulgada no fim de 2024 e que obriga empresas de redes sociais a divulgar informações sensíveis sobre como moderam discurso de ódio e desinformação, infringe a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos.