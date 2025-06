Como o rio Sena mantém o Louvre fresco durante o verão

Desde 1991, a água do rio tem sido usada para resfriar mais de 800 edifícios através de um sistema humilde, mas eficiente, que ainda é relativamente pouco utilizado em todo o mundo.

Enquanto Paris se prepara para uma onda de calor neste fim de semana, uma rede pouco conhecida de tubos subterrâneos irá resfriar o museu do Louvre e outros monumentos históricos graças à água do rio Sena.

A Cidade da Luz possui a maior rede de resfriamento urbano da Europa: 110 quilômetros de tubos subterrâneos, que ajudam a reduzir o uso de sistemas de ar-condicionado que consomem muita energia.

"É como no 'Batman'!", exclama um pedestre no elegante e turístico oitavo arrondissement de Paris, quando uma escada em espiral que leva à rede subterrânea de resfriamento emerge do chão.

A tecnologia não é nova. A sede das Nações Unidas em Nova York tem usado a água do East River para resfriamento desde a década de 1950.

Mas é necessário muito planejamento e construção, por isso esses sistemas eficientes e sustentáveis de resfriamento ainda são relativamente pouco comuns.