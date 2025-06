Com Messi confirmado, Inter Miami encara Porto pela 2ª rodada da Copa de Clubes

Um time com Lionel Messi pode ser eliminado mais cedo de um torneio? Para evitar esse risco, o Inter Miami precisa derrotar o Porto nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. Na partida de abertura do torneio, o time da Flórida empatou em 0 a 0 com um resiliente Al Ahly, do Egito, apesar dos esforços de 'El Messias' e do goleiro Oscar Ustari, que defendeu todos os chutes, inclusive um pênalti.

Nesta quinta-feira, às 15h locais (16h no horário de Brasília), no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, o time do técnico Javier Mascherano precisa conquistar os três pontos para encarar com confiança o último jogo na fase de grupos, contra o Palmeiras. Em sua entrevista antes da partida, o treinador confirmou o retorno do espanhol Jordi Alba e desmentiu os rumores que surgiram nas últimas horas sobre uma lesão de Messi. O alarme disparou quando imagens do treino do Inter foram divulgadas, mostrando o craque argentino tocando a parte posterior da coxa esquerda durante vários segundos. - Messi "está bem" -

"Leo está bem, ele participou de todo o treinamento", garantiu Mascherano. "As pessoas às vezes se tocam, mas não aconteceu nada. Ele está bem e, obviamente, jogará amanhã". O técnico foi menos enfático sobre a participação de Alba, que pode começar no banco após três semanas afastado por causa de uma lesão muscular. Noah Allen atuou como lateral-esquerdo na estreia, mas a conexão telepática de Alba com Messi parece crucial para as chances de vitória da equipe americana.

O ataque ficaria novamente a cargo do uruguaio Luis Suárez, e Messi ainda tem uma dívida com sua torcida e com os torcedores do mundo, que esperam vê-lo marcar. Apesar da força do adversário, Mascherano afirmou que sua equipe tem toda a intenção de dominar o jogo. "Nossos jogadores se sentem mais confortáveis com a bola. O adversário também está mais confortável, e o nível deles é alto, mas em campo são onze contra onze", explicou o ex-jogador argentino.

- Quem é o favorito? - Nas casas de apostas e na imprensa especializada os portugueses são apontados como favoritos. Mas o zagueiro Zé Pedro avisa que todo cuidado é pouco. "Esperamos que na prática seja assim. Na teoria, dá para dizer muita coisa. Mas aí, quando o jogo começa, é 11 contra 11 e a bola é redonda", comentou.