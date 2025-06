China minimizou teste de míssil com capacidade nuclear, segundo notas diplomáticas neozelandesas

Pequim causou alarme no Pacífico Sul em setembro de 2024, quando sua Força de Foguetes disparou uma ogiva falsa em alto-mar, próximo à Polinésia Francesa.

A China tentou enganar os governos estrangeiros em 2024 ao minimizar a importância de um teste com míssil de capacidade nuclear realizado no Pacífico, alertaram reservadamente diplomatas neozelandeses em documentos obtidos pela AFP.

"Estamos preocupados com o fato de a China classificar isso como um 'teste de rotina'", escreveram os diplomatas em um memorando enviado ao Ministério das Relações Exteriores da Nova Zelândia.

O Ministério das Relações Exteriores da China declarou, em comunicado, que "o teste faz parte do treinamento militar anual de rotina, conforme o direito internacional".

Notas governamentais confidenciais obtidas pela AFP revelam a grande preocupação do governo da Nova Zelândia após o lançamento surpresa, que a China classificou como "rotineiro".

"Isso não é rotina: a China não realiza esse tipo de teste com míssil de longo alcance há mais de 40 anos (...) Não queremos que esse teste se repita", indicaram.

A AFP solicitou os documentos — com grandes trechos suprimidos —, redigidos entre setembro e outubro do ano passado, com base na Lei de Informação Oficial da Nova Zelândia.

"Voltamos a questionar a China sobre por que realizou o teste nesse momento e por que decidiu encerrar seu teste de mísseis no Pacífico Sul", escreveram os diplomatas.