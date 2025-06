Bolsonaro decidia alvos de suposta rede de espionagem ilegal, diz PF

Bolsonaro já está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por uma suposta tentativa de golpe de Estado para se manter no poder apesar da derrota eleitoral para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.

Ele também está inelegível até 2030 por ter questionado sem provas o sistema de votação.

Em um caso separado, a Polícia Federal investigou Bolsonaro no caso conhecido como "Abin paralela", que busca determinar se a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi usada para disseminar desinformação e espionar opositores e instituições durante o governo do ex-presidente.

A polícia identificou o ex-mandatário como integrante do "núcleo político" da suposta rede de espionagem, junto com seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PL/RJ), segundo um relatório da investigação divulgado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

"Este núcleo foi o responsável por definir as diretrizes estratégicas da [organização criminosa], determinar os alvos das ações clandestinas" e "se beneficiar politicamente das operações", detalha o texto, com mais de mil páginas.