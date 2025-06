'Argentina com Cristina', apoiadores de Kirchner protestam contra sua condenação

Sob o slogan "Argentina com Cristina", a manifestação convocada pelo peronismo, movimento político liderado por Kirchner, começará às 14h locais (mesmo horário em Brasília) na emblemática Praça de Maio, em frente à sede do governo.

No entanto, isso não desativou o protesto contra sua condenação, que a oposição considera uma proscrição.

No dia do veredicto, um tribunal concedeu a prisão domiciliar, que entrou em vigor imediatamente, e isentou a ex-presidente (2007-2015) de comparecer pessoalmente à audiência, o que evitou uma concentração de apoiadores que planejavam acompanhá-la ao longo dos 5 quilômetros de sua casa até o tribunal.

O ato busca "acompanhar Cristina e exigir sua liberdade", declarou o senador Eduardo de Pedro na rede social X, e reunirá partidos políticos, organizações sociais e os principais sindicatos, com delegações de várias regiões do país.

A CGT, principal federação de trabalhadores do país, expressou seu "repúdio a uma decisão injusta, parcial e arbitrária" e convocou uma "concentração popular" em apoio à presidente do Partido Justicialista.

Há uma semana, centenas de apoiadores da ex-mandatária têm se concentrado em frente ao seu prédio no bairro Constitución, apesar das baixas temperaturas.

As paredes do edifício estão cobertas de cartas e mensagens de apoio, e há uma atmosfera festiva, com chouriços e cantos peronistas.

"Temos que estar aqui porque a história está em nossas mãos e o que não fizermos também será cobrado pela história", disse à AFP Ana Negrete, professora e comunicadora de 47 anos, em frente à casa de Kirchner.