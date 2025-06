Apenas o 'povo iraniano' pode promover uma mudança de regime, diz oposição no exílio

"A solução para esta guerra e para esta crise passa pela derrubada deste regime e uma mudança de regime pelo povo iraniano e sua resistência", declarou a presidente do CNRI, Maryam Rajavi, em uma coletiva de imprensa no Parlamento Europeu em Estrasburgo, junto a um grupo de eurodeputados.

O Conselho Nacional da Resistência do Irã (CNRI), a oposição no exílio ao governo de Teerã, disse nesta quarta-feira (18) que cabe ao povo iraniano derrubar o regime islâmico de seu país, em plena ofensiva de Israel.

Israel lançou em 13 de junho um ataque sem precedentes contra o Irã, visando centenas de posições militares e nucleares, e que matou vários oficiais de segurança e cientistas nucleares.

E agora os rumores se intensificam sobre uma possível participação direta dos Estados Unidos no conflito, após as ameaças do presidente Donald Trump contra o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

Para Rajavi, o fim do regime teocrático "não pode ocorrer por meio da nomeação de um rei pela Inglaterra, como aconteceu há 100 anos".

"Não pode ser imposto como em 1953, com o golpe de Estado americano contra o governo nacional do doutor Mossadeq, através da repressão, execuções e tortura", insistiu a opositora, acusando Khamenei de "afundar" os iranianos "na guerra e na insegurança para preservar seu regime frágil e fracassado".