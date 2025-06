Trump diz querer 'fim de verdade' do conflito Israel-Irã e que Vance pode negociar com Teerã

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que quer o fim permanente do conflito entre Israel e Irã, e não apenas um acordo de cessar-fogo. "Eu não disse que estava buscando um cessar-fogo. Estamos buscando algo melhor do que um cessar-fogo", declarou Trump a repórteres a bordo do Air Force One, ao retornar para Washington depois de deixar a reunião de cúpula do G-7 no Canadá antes do previsto. "Um fim. Um fim de verdade, não um cessar-fogo. Um fim... ou uma desistência completa, também seria ok," acrescentou.

Trump disse ainda que poderá despachar o vice-presidente JD Vance e o enviado especial Steve Witkoff para negociar com o governo iraniano. "Não tenho certeza ainda, é possível. Dependerá do que acontecer quando eu voltar," afirmou.