Trump afirma que deseja 'fim real' para conflito Israel-Irã e não cessar-fogo

Em plena intensificação de sua campanha militar, Israel anunciou nesta terça-feira que matou o principal comandante militar do Irã, Ali Shadmani, e o descreveu como a figura mais próxima do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

A campanha deixou pelo menos 224 mortos no Irã, segundo as autoridades, incluindo os comandantes da Guarda Revolucionária, do Estado-Maior do Exército e nove cientistas do programa nuclear. Em Israel, 24 pessoas morreram, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O Irã afirmou nesta terça-feira que destruiu "alvos estratégicos" em Israel com o uso de drones. A Guarda Revolucionária anunciou que atacou um centro do serviço de inteligência externa de Israel, o Mossad, em Tel Aviv.

Shadmani morreu quatro dias após assumir o lugar de Golam Ali Rashid, que faleceu em um bombardeio israelense. O Exército citou ainda "vários ataques em larga escala" contra alvos militares no oeste do Irã.

Trump abandonou de maneira prematura a cúpula devido à crise e declarou que seu retorno a Washington "não tinha nada a ver com um cessar-fogo", mas sim com algo "muito maior".

Os líderes do G7 reunidos em um encontro de cúpula no Canadá pediram na segunda-feira uma "resolução da crise iraniana" que leve "a uma desescalada mais ampla das hostilidades no Oriente Médio", em uma declaração na qual afirmaram que Israel "tem o direito de se defender". O Irã acusou o grupo das sete economias mais desenvolvidas do mundo de ter uma visão tendenciosa.

A China acusou Trump de atiçar o conflito.

"Inflamar as chamas, jogar lenha na fogueira, proferir ameaças e aumentar a pressão não contribuirá para reduzir a tensão, servirá apenas para intensificar e ampliar o conflito", declarou Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

O governo dos Estados Unidos afirma que não está envolvido na ofensiva israelense, mas a saída prematura de Trump da cúpula do G7 impulsionou os preços do petróleo.

No início da manhã, a cotação do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subia 1,65%, a 74,44 dólares (408,80 reais). O barril americano West Texas Intermediate para entrega em julho avançava 1,55%, a 72,88 dólares (400 reais).

- "Mudando a face do Oriente Médio" -

Filas, algumas de vários quilômetros, eram observadas nesta terça-feira em postos de gasolina e padarias de Teerã: os moradores tentavam desesperadamente comprar combustível e alimentos nos poucos estabelecimentos que permanecem abertos.

Um dos bombardeios israelenses de segunda-feira atingiu o edifício da televisão estatal iraniana, que informou nesta terça-feira a morte de três funcionários.

O impacto obrigou uma apresentadora a abandonar de maneira apressada uma transmissão ao vivo, enquanto o cenário era coberto por uma espessa nuvem de poeira e partes do teto desabavam.

Netanyahu declarou na segunda-feira que o ataque israelense estava "mudando a face do Oriente Médio" e que os líderes iranianos estavam sendo eliminados "um a um".

O primeiro-ministro afirmou que matar o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, "acabaria com o conflito". Mas, segundo uma fonte de alto escalão do governo americano, Trump impediu um plano de Israel para assassinar Khamenei, que está à frente do regime iraniano desde 1989.

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou durante a cúpula do G7 que forçar uma mudança de regime no Irã seria "um erro estratégico".

Israel atacou na segunda-feira a central de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do país, mas a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou que a parte subterrânea do complexo não foi atingida pelo bombardeio.

