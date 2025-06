Cruise, de 62 anos, que acaba de concluir a saga "Missão Impossível", é amplamente considerado como uma das últimas grandes estrelas do cinema, capaz de lotar salas apenas com seu nome.

A missão finalmente está cumprida: Tom Cruise receberá um Oscar honorário, anunciou nesta terça-feira (17) a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que premiará o conjunto da carreira do ator e produtor, durante a qual nunca ganhou a cobiçada estatueta.

Após a pandemia de covid, este fã de acrobacias chegou a ser visto como o salvador de Hollywood graças ao sucesso de "Top Gun: Maverick", para o qual voltou a vestir o traje de piloto de combate.

Mas, apesar de quatro indicações ao Oscar - como ator por "Nascido em 4 de Julho", "Jerry Maguire: A Grande Virada" e "Magnólia", e como produtor por "Top Gun: Maverick" -, até agora nunca havia sido premiado.

"O incrível compromisso de Tom Cruise com nossa comunidade de cinema, com a experiência em salas e com a comunidade de dublês nos inspirou a todos", destacou a presidente da Academia, Janet Yang, em um comunicado.

Cruise receberá este Oscar honorário em 16 de novembro, durante a cerimônia dos Governors Awards, um evento anual que celebra os prêmios concedidos pela Junta de Governadores da Academia.