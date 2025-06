Tempestade Erick se aproxima do litoral mexicano

O NHC declarou em seu relatório mais recente que a tempestade está localizada a 460 quilômetros de Puerto Ángel, no litoral de Oaxaca, com ventos sustentados de 75 km/h.

A tempestade tropical Erick se aproxima do litoral Pacífico no México nesta terça-feira (17) e deve se tornar um furacão de categoria 1 nas próximas horas, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

A agência meteorológica estimou que Erick se fortalecerá e se tornará um furacão durante a noite de terça ou no início da quarta-feira. São esperadas chuvas fortes nos estados de Guerrero, Oaxaca e Chiapas, no sul do país.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu à população que ficasse atenta aos comunicados da Proteção Civil.

"Há probabilidades de que evolua para um furacão de categoria 2 e toque o solo amanhã, quarta-feira. Pedimos a toda a população dos litorais de Chiapas, Oaxaca e do sul de Guerrero que fique atenta às informações", disse na rede social X.

Devido à sua localização geográfica, o México é atingido por ciclones todos os anos, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.