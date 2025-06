'Rainha do lixo' na Suécia é condenada a seis anos de prisão por despejar resíduos

Um tribunal sueco condenou, nesta terça-feira (17), dez pessoas por despejo ilegal de resíduos tóxicos, incluindo uma ex-stripper conhecida como "rainha do lixo", no maior julgamento por crimes ambientais da história do país.

Os cinco principais réus, que negaram as acusações, foram condenados a penas de prisão de dois a seis anos. Os promotores haviam pedido penas de seis anos de prisão para os cinco.