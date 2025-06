PF pede indiciamento de Bolsonaro por suposta espionagem ilegal

Essa suspeita policial ocorre após um julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente, acusado de liderar uma trama golpista em 2022, e sua inelegibilidade até 2030 por ter questionado o sistema de votação sem provas.

A Polícia Federal pediu, nesta terça-feira (17), o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por um suposto esquema ilegal de espionagem contra autoridades e figuras públicas durante seu governo, confirmou um de seus filhos.

A PF acredita haver provas suficientes para indiciar Bolsonaro no caso conhecido como "Abin Paralela", que investiga se a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi usada para espionar alvos definidos pelo governo Bolsonaro (2019-2022).

Ele também confirmou que seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (PL), está entre os alvos da polícia.

Segundo a imprensa, entre os espionados por meio de seus computadores e celulares estavam jornalistas e autoridades dos três poderes, como o ministro do STF Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro já chamou de "ditador".

O pedido de indiciamento inclui 35 pessoas, entre elas o deputado federal e ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem (PL/RJ), e o atual diretor, Luiz Fernando Corrêa, que assumiu o cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é suspeito de obstruir as investigações, segundo a imprensa.